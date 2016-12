©rossetti

Les couleurs d’un couché de soleil en fond d’écran et une scène montée sur la mer, le cadre a quelque chose de carioca me susurra-t-elle, le cœur empli de saudade... Des nombreuses all stars brésiliens qui circulent dans les circuits festivaliers, celle qui réunit cet été la chanteuse Maucha Adnet, son batteur de mari Duduka da Fonseca, le guitariste Toninho Horta et le pianiste Helio Alvez, est l’une des plus convaincantes. Jouer Jobim est un privilège, un bonheur, certes, mais aussi un gage qui intéresse davantage les programmateurs européens, et le projet de Fonseca et Horta en bénéficia lors de la tournée qui s’achève à Fano. Ouverture du concert avec Chega de Saudade et clôture ondulante sur Aguas de Março, la boucle paraissait parfaite, et pourtant. Heureusement, le répertoire fut enrichi avec des compositions de Chico Buarque, de Milton Nascimento et, surtout, de Horta, excellent compositeur et musicien admiré par ses pairs (Metheny, Towner), déjà à l’origine du Clube da Esquina, à Minas Gerais, qui a largement contribué à la renommé de Milton.

Jouant de son expérience aux côtés de Jobim, Maucha donna une interprétation très personnelle aux diverses compositions, tant ses modulations et les changements de tonalité sont étroitement liés à son charme vocal et à sa sensualité toute naturelle. Elle se montra très à l’aise avec le soutien rythmique de Duduka et du pianiste Alvez, un musicien de grand talent presque trop discret mais époustouflant de maîtrise dans l’univers de la bossa nova. Ce projet brésilien, qui pouvait tourner en circuit fermé s’ouvre davantage au jazz avec la participation du saxophoniste Dick Oatts, très inspiré par les harmonies de Jobim, et le bassiste Eddie Gomez qui apporte sa prolifique expérience avec générosité et admirable humilité. Cet all stars, loin d’être une réunion de circonstance, se révéla comme une famille qui se respecte et s’admire sans faux-semblants. La musique en gagne.

Le jazz italien gagne aussi une jeune saxophoniste extrêmement talentueuse nommée Carla Marciano. Fortement inspirée de l’univers coltranien, Carla fait office d’exception culturelle en Italie, où les femmes instrumentistes ne sont pas nombreuses dans le jazz. A son inspiration et à sa technique de haut niveau, la saxwoman ajoute une force d’interprétation hors du commun qui contraste avec sa fragilité apparente et enthousiasma le public qui la redemanda tard dans la nuit, bien au-delà du programma initial (tiré de ses trois albums). Encore une belle surprise.